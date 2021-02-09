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    У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня

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    У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня

    Обмеження діятиме щонайменше до 2 березня

    Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію. Обмеження діятиме щонайменше до 2 березня.

    Про це повідомляє видання Telegraaf.

    «Тимчасовий уряд вирішив, що перебування на вулиці без вагомих причин після 21:00, як і раніше, буде заборонено», – йдеться в повідомленні.

    За словами міністра юстиції Фердинанда Грапперхауса, ефект комендантської години, поки не впливає на кількість заражених Covid-19. Однак, за його словами, після 21:00 на вулиці набагато тихіше.

    «У будь–якому випадку, це міра веде до зниження мобільності та кількості інфікованих. І це те, чого ми хочемо», – заявив він.

    Нагадаємо, комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Він діє з 21:00 до 4:30. У разі його порушення очікується штраф до 95 євро.

    Теги: штраф уряд
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