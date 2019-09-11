У Нідерландах відкрили Почесне консульство України



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Церемонія відкриття почесного консульства України в Нідерландах

Почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд

У Нідерландах відкрили Почесне консульство України, яке діятиме в місті Ден Бош.

Про це повідомляє Укрінформ.

У церемонії відкриття взяли участь посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, почесний консул України в Нідерландах Карел Бургер Дирвен, консул посольства України в Нідерландах Юрій Карпук.

«Це вперше Україна відкриває Почесне консульство в Нідерландах. Звичайно, що вже близько 20 років в нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно, якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність», - заявив Ченцов.

Зазначається, що почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд.

«Почесне консульство Королівства Нідерландів було у Львові 100 років тому. І сто років знадобилося Україні, щоб мати почесного консула в Нідерландах. Я почуваюся дуже особливо і дуже гордим. І я сподіваюся, що зможу зблизити дві нації», - сказав почесний консул України в Нідерландах Карел Бургер Дирвен.