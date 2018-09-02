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    У Нігерії бойовики напали на військову базу: загинули 30 осіб

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    У Нігерії бойовики напали на військову базу: загинули 30 осіб

    Військових атакувало крило угруповання «Бохо-Харам»

    На північному сході Нігерії в результаті атаки ісламістів на військову базу загинули близько 30 військовослужбовців.

    Про це повідомили військові джерела Reuters.

    Як зазначає агентство, напад стався в четвер, 30 серпня, але відомо про нього стало в неділю, 2 серпня, через те, що це сталося у віддаленому районі країни в селі Зарі біля кордону з Нігером.

    «Битва тривала близько двох годин, і наші колеги билися з ними, але все було погано, поки не з'явилися винищувачі. Ми втратили близько 30 наших солдатів і близько 10 отримали поранення», - розповів військовий.

    За даними агентства, військових атакували бойовики «Ісламської держави у Східній Африці», крило угруповання «Бохо-Харам».

    Представник Міністерства оборони Нігерії підтвердив, що були сутички з «Боко Харам» в селі Зарі, але не уточнив кількість загиблих і постраждалих серед особового складу. З його слів, було знищено кількох бойовиків і їхню зброю.

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