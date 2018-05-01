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    У Нігерії підірвалися смертники біля мечеті: щонайменше 24 загиблих

    В організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам»
    У місті Мубі, що на північному-сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля та у мечеті. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 24 людини. Про це повідомляє ВВС. Відомо, що перший вибух стався в мечеті, коли віруючі готувались до обідньої молитви. Другий смертник підірвав себе поблизу культової споруди, коли мусульмани почали
    • Вчора, 21:57
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    Вибухи пролунали у нігерійському місті&nbsp;Мубі
    Вибухи пролунали у нігерійському місті Мубі

    В організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам»

    У місті Мубі, що на північному-сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля та у мечеті. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 24 людини.

    Про це повідомляє ВВС.

    Відомо, що перший вибух стався в мечеті, коли віруючі готувались до обідньої молитви. Другий смертник підірвав себе поблизу культової споруди, коли мусульмани почали втікати. 

    За словами комісара поліції штату Адамава Абдуллаха Еріма в організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам».

    Також комісар повідомив, що близько 10 людей отримали поранення.

    Як відомо, у терактах в Афганістані загинули десять журналістів.

    Нагадаємо, у Кабулі 30 квітня сталися вибухи. Відомо, що стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.

    Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.

    Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще сім журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.

    Загалом у результаті серії терактів в Кабулі та інших регіонах Афганістану 30 квітня загинули декілька десятків осіб.

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