У Нігерії підірвалися смертники біля мечеті: щонайменше 24 загиблих

В організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам»

У місті Мубі, що на північному-сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля та у мечеті. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 24 людини. Про це повідомляє ВВС. Відомо, що перший вибух стався в мечеті, коли віруючі готувались до обідньої молитви. Другий смертник підірвав себе поблизу культової споруди, коли мусульмани почали



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Вибухи пролунали у нігерійському місті Мубі

В організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам»

У місті Мубі, що на північному-сході Нігерії, два смертники підірвали себе біля та у мечеті. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 24 людини.

Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що перший вибух стався в мечеті, коли віруючі готувались до обідньої молитви. Другий смертник підірвав себе поблизу культової споруди, коли мусульмани почали втікати.

За словами комісара поліції штату Адамава Абдуллаха Еріма в організації терактів підозрюється екстремістське угрупування «Боко Харам».

Також комісар повідомив, що близько 10 людей отримали поранення.

Як відомо, у терактах в Афганістані загинули десять журналістів.

Нагадаємо, у Кабулі 30 квітня сталися вибухи. Відомо, що стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.

Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще сім журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.

Загалом у результаті серії терактів в Кабулі та інших регіонах Афганістану 30 квітня загинули декілька десятків осіб.