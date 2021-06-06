У Нігерії каратимуть за використання Twitter

Після вступу блокування Twitter в силу багато нігерійців почали користуватися VPN, щоб обійти заборону

Міністр юстиції і генпрокурор Нігерії Абубакар Маламі дав розпорядження притягати до відповідальності людей, які порушують заборону на користування Twitter, повідомляє нігерійська Vanguard.

У повідомленні пресслужби міністра говориться, що прокуратурі буде необхідно зв’язуватися з Міністерством комунікацій та іншими відомствами, що мають до цього відношення, і негайно притягати порушників до відповідальності.

The Daily Post пише, що після вступу блокування Twitter в силу багато нігерійців почали користуватися VPN, щоб обійти заборону.

У п’ятницю Міністерство інформації і культури заявило, що уряд заборонив користуватися Twitter на території країни. Відомство також вказало на те, що платформа постійно використовувалася для діяльності, яка могла б підірвати існування Нігерії.

Глава Міністерства інформації в свою чергу звинувачував Twitter в подвійних стандартах і говорив, що місія соцмережі в Нігерії “дуже підозріла”.

Про заборону користуватися Twitter було оголошено через два дні після того, як соцмережа видалила твіт президента Нігерії Мухаммаду Бухарі про сепаратистів на південному сході країни, яких він вважає відповідальними за напади на об’єкти інфраструктури в регіоні.

“Багато з тих, хто сьогодні погано себе веде, занадто молоді, щоб знати про руйнування і загибель людей, які сталися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і хто пережив війну, будуть говорити з ними тією мовою, яку вони здатні зрозуміти”, — написав Бухарі. Президент мав на увазі громадянську міжетнічну війну за незалежність Республіки Біафри в кінці 1960-х років.

На твіт поскаржилися багато користувачів, які розцінили його як загрозу сепаратистам, після чого соцмережа видалила пост.

Після видання заборони на користування Twitter корпорація заявила, що “надзвичайно стурбована” цим. Вона підкреслила, що доступ до вільного інтернету є важливим правом людини в сучасному світі і пообіцяла працювати над відновленням роботи соцмережі в Нігерії.