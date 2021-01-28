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    У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитячого садка: відео

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    У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитячого садка - У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитячого садка: відео
    У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитячого садка

    Чоловіку загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін до семи років

    У Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

    Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

    Інцидент стався вчора близько 13:00. Завідувачка дитсадка заявила в поліцію про вибух поблизу котельні на території закладу. На місці вибуху слідчі виявили решки невідомого вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

    Правопорушником виявився 37-річний чоловік, якого вже притягували до кримінальної відповідальності.

    Поліцейські зазначили, що його обґрунтовано підозрюють у вчинені хуліганських дій.

    Поліція порушила справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до семи років. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу порушнику.

    Теги: вибух поліція чоловік
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