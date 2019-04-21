  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Йованович закликала українців активно голосувати

    • Розсилка
    <p>США очікують демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України, зазначила посол Марі Йованович</p> - Йованович закликала українців активно голосувати

    США очікують демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України, зазначила посол Марі Йованович

    «Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують», - заявила посол США в Україні Марі Йованович

    Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців взяти активну участь у виборах президента 21 квітня.

    Про це говориться у Twitter посольства США в Україні.

    «Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують», - заявила Йованович.

    Як відомо, держсекретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    Читайте також:
    Читайте також
    Петро Порошенко США вибори посол українці Володимир Зеленський Марі Йованович президент Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ