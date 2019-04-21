Йованович закликала українців активно голосувати



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США очікують демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України, зазначила посол Марі Йованович

«Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують», - заявила посол США в Україні Марі Йованович

Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців взяти активну участь у виборах президента 21 квітня.

Про це говориться у Twitter посольства США в Україні.

«Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують», - заявила Йованович.

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.