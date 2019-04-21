Філарет проголосував на виборах президента (фото)



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Проголосувавши, Патріарх Філарет благословив членів дільничної виборчої комісії та побажав їм наснаги в роботі Фото: Facebook Патріарх Філарет

Патріарх Філарет прибув зранку перед богослужінням на виборчу дільницю, що знаходиться на вулиці Пушкінській

Святійший Патріарх Філарет проголосував у другому турі на виборах президента України.

Про це повідомляється на сторінці Патріарха у Facebook.

«Святійший Патріарх Філарет прибув зранку перед богослужінням на виборчу дільницю, що знаходиться на вулиці Пушкінській, неподалік від резиденції Святійшого Владики. Зробивши свій вибір, Патріарх благословив членів дільничної виборчої комісії та побажав їм наснаги в роботі», - говориться у повідомленні.

Як відомо, Святійший Патріарх Філарет провів Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві напередодні Вербної неділі, свята Входу Господнього у Єрусалим.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.