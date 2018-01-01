У Німеччині 127 тисяч Audi відкличуть через несправність

Audi відкличуть моделі А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 та Q7

Федеральне відомство автомобільного нагляду Німеччини (KBA) зобов'язало автовиробника Audi відкликати 127 тисяч автомобілів по всьому світу, у тому числі понад 77 тисяч у самій ФРН через «дизельний скандал». Про це повідомляє в неділю, 21 січня, агенція dpa з посиланням на речника міністерства транспорту країни. Ідеться про моделі А4,



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Audi відкличуть моделі А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 та Q7

Федеральне відомство автомобільного нагляду Німеччини (KBA) зобов'язало автовиробника Audi відкликати 127 тисяч автомобілів по всьому світу, у тому числі понад 77 тисяч у самій ФРН через «дизельний скандал».

Про це повідомляє в неділю, 21 січня, агенція dpa з посиланням на речника міністерства транспорту країни.

Ідеться про моделі А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 та Q7, оснащені дизельним двигуном V6 TDI. У них було виявлене програмне забезпечення, яке дозволяє обходити обмеження на викид шкідливих газів за стандартом Євро-6.

В Audi заявили, що протягом багатьох місяців інтенсивно досліджують всі концепції дизельних двигунів щодо можливих порушень та можливостей модернізації, оскільки співпрацюють з відповідними німецькими органами, які займаються питаннями «дизельного скандалу».

У результаті KBA ухвалило рішення відкликати зазначені вище автомобілі для оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, німецький автоконцерн Volkswagen, підрозділом якого є Audi, звинувачують у США у маніпуляції зі шкідливими викидами. У грудні 2017 року KBA розпорядилося відкликати по всьому світу близько 57,6 тисячі авто марки Volkswagen Touareg 2014-2017 років випуску через невідповідність у роботі системи очистки відпрацьованих газів.