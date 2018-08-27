У Німеччині евакуювали понад 18 тисяч осіб для знешкодження бомби



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Вага бомби - 500 кг

Для жителів евакуйованого району організували пункт тимчасового розміщення

У Німеччині в місті Людвігсхафен евакуювали 18,5 тисяч жителів після виявлення 500-кілограмової бомби.

Про це повідомляється на сайті міської адміністрації.

Зазначається, що бомба була виявлена вранці 26 серпня в районі Фрізенхайм.

Навколо неї створили зону безпеки радіусом 1 км і почали операцію зі знешкодження. За повідомленнями місцевих ЗМІ, була виявлена бомба часів Другої світової війни.

Для жителів евакуйованого району організували пункт тимчасового розміщення в концертному залі Фрідріха Еберта.

Наразі бомбу знешкоджено, жителі повернулися в свої будинки.

Раніше повідомлялося, що обмілілі річки та озера у Німеччині оголили дно, усипане мінами та бомбами часів Другої світової.