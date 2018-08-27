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    У Німеччині евакуювали понад 18 тисяч осіб для знешкодження бомби

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    Вага бомби - 500 кг - У Німеччині евакуювали понад 18 тисяч осіб для знешкодження бомби
    Вага бомби - 500 кг

    Для жителів евакуйованого району організували пункт тимчасового розміщення

    У Німеччині в місті Людвігсхафен евакуювали 18,5 тисяч жителів після виявлення 500-кілограмової бомби.

    Про це повідомляється на сайті міської адміністрації.

    Зазначається, що бомба була виявлена вранці 26 серпня в районі Фрізенхайм.

    Навколо неї створили зону безпеки радіусом 1 км і почали операцію зі знешкодження. За повідомленнями місцевих ЗМІ, була виявлена бомба часів Другої світової війни.

    Для жителів евакуйованого району організували пункт тимчасового розміщення в концертному залі Фрідріха Еберта.

    Наразі бомбу знешкоджено, жителі повернулися в свої будинки.

    Раніше повідомлялося, що обмілілі річки та озера у Німеччині оголили дно, усипане мінами та бомбами часів Другої світової.

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