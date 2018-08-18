У Німеччині фермери втратили від посухи майже 3 млрд євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецькі фермери потребують близько 1 мільярда євро допомоги

Сукупний збиток фермерів від сильної посухи у восьми федеральних землях Німеччини склав майже 3 мільярди євро.

Про це повідомляє DW.

За інформацією місцевої влади землі Мекленбург — Передня Померанія, збиток фермерів у регіоні склав 531 мільйон євро. У землі Шлезвіг-Гольштейн збиток оцінили в 422 мільйони євро, в Саксонії — у 308 мільйонів.

Президент Німецького селянського союзу Йоахім Руквід зазначив, що ця ситуація підтверджує занепокоєння організації.

Також він закликав центральну владу ФРН та місцеві влади «прояснити ситуацію» з наданням допомоги фермерам та регіонам, що постраждали від посухи.

Видання зазначає, що фермери потребують близько 1 мільярда євро допомоги. Рішення міністерки сільського господарства Юлії Кльокнер про надання цієї допомоги очікується на наступному тижні.

Також у повідомленні йдеться, що через посуху річки в Німеччині досягли рекордно низького рівня за останні роки.