  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Німеччині фермери втратили від посухи майже 3 млрд євро

    • Розсилка
    У Німеччині фермери втратили від посухи майже 3 млрд євро

    Німецькі фермери потребують близько 1 мільярда євро допомоги

    Сукупний збиток фермерів від сильної посухи у восьми федеральних землях Німеччини склав майже 3 мільярди євро.

    Про це повідомляє DW.

    За інформацією місцевої влади землі Мекленбург — Передня Померанія, збиток фермерів у регіоні склав 531 мільйон євро. У землі Шлезвіг-Гольштейн збиток оцінили в 422 мільйони євро, в Саксонії — у 308 мільйонів.

    Президент Німецького селянського союзу Йоахім Руквід зазначив, що ця ситуація підтверджує занепокоєння організації.

    Також він закликав центральну владу ФРН та місцеві влади «прояснити ситуацію» з наданням допомоги фермерам та регіонам, що постраждали від посухи.

    Видання зазначає, що фермери потребують близько 1 мільярда євро допомоги. Рішення міністерки сільського господарства Юлії Кльокнер про надання цієї допомоги очікується на наступному тижні.

    Також у повідомленні йдеться, що через посуху річки в Німеччині досягли рекордно низького рівня за останні роки.

    Читайте також
    Німеччина стихійні лиха засушлива погода фермерство фермер фермерське господарство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ