У Німеччині колишній медбрат отримав друге довічне за вбивство 85 пацієнтів



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Слідство вказує на ганебні мотиви дій Хьогеля - нудьгу і прагнення добитися поваги колег

Медичний працівник навмисне вводив пацієнтам, які перебували в реанімації, препарати, які призводять до зупинки серця

Земельний суд в Ольденбурзі в четвер, 6 червня, визнав колишнього медбрата Нільса Хьогеля винним у вбивстві 85 пацієнтів і засудив його до другого довічного ув'язнення.

Одночасно суд констатував особливу тяжкість провини 42-річного Хьогеля, що виключає його дострокове звільнення після 15 років в'язниці. Крім того, йому до кінця життя заборонено працювати за професією.

В останньому слові колишній медпрацівник приніс вибачення родичам жертв, а також своїм колегам і близьким.

Колишнього співробітника двох клінік - в Ольденбурзі і Дельменхорсті - спочатку звинувачували в убивстві ста пацієнтів в 2000-2005 роках. У 15 випадках смерті пацієнтів вина Хьогеля не була доведена. Захист заявляв про 55 вбивств і 14 спробах вбивств.

Другий процес у справі Хьогеля, раніше вже засудженого до довічного ув'язнення за вбивство шести пацієнтів, почався в жовтні минулого року. Перше засідання у справі серійного вбивці - імовірно найнебезпечнішого в післявоєнній історії Німеччини - почалося з хвилини мовчання в пам'ять про померлих.

У перший же день Хьогель визнав свою провину. Згідно зі звинуваченням, медбрат навмисне вводив пацієнтам (у віці від 34 до 96 років), які перебували в реанімації, препарати, які призводять до зупинки серця, щоб потім їх реанімувати. У багатьох випадках ці дії призводили до смерті хворих.

Слідство вказує на ганебні мотиви дій Хьогеля - нудьгу і прагнення добитися поваги колег.

Джерело: DW