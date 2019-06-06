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    У Німеччині колишній медбрат отримав друге довічне за вбивство 85 пацієнтів

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    <p>Слідство вказує на ганебні мотиви дій Хьогеля - нудьгу і прагнення добитися поваги колег</p> - У Німеччині колишній медбрат отримав друге довічне за вбивство 85 пацієнтів

    Слідство вказує на ганебні мотиви дій Хьогеля - нудьгу і прагнення добитися поваги колег

    Медичний працівник навмисне вводив пацієнтам, які перебували в реанімації, препарати, які призводять до зупинки серця

    Земельний суд в Ольденбурзі в четвер, 6 червня, визнав колишнього медбрата Нільса Хьогеля винним у вбивстві 85 пацієнтів і засудив його до другого довічного ув'язнення.

    Одночасно суд констатував особливу тяжкість провини 42-річного Хьогеля, що виключає його дострокове звільнення після 15 років в'язниці. Крім того, йому до кінця життя заборонено працювати за професією.

    В останньому слові колишній медпрацівник приніс вибачення родичам жертв, а також своїм колегам і близьким.

    Колишнього співробітника двох клінік - в Ольденбурзі і Дельменхорсті - спочатку звинувачували в убивстві ста пацієнтів в 2000-2005 роках. У 15 випадках смерті пацієнтів вина Хьогеля не була доведена. Захист заявляв про 55 вбивств і 14 спробах вбивств.

    Другий процес у справі Хьогеля, раніше вже засудженого до довічного ув'язнення за вбивство шести пацієнтів, почався в жовтні минулого року. Перше засідання у справі серійного вбивці - імовірно найнебезпечнішого в післявоєнній історії Німеччини - почалося з хвилини мовчання в пам'ять про померлих.

    У перший же день Хьогель визнав свою провину. Згідно зі звинуваченням, медбрат навмисне вводив пацієнтам (у віці від 34 до 96 років), які перебували в реанімації, препарати, які призводять до зупинки серця, щоб потім їх реанімувати. У багатьох випадках ці дії призводили до смерті хворих.

    Слідство вказує на ганебні мотиви дій Хьогеля - нудьгу і прагнення добитися поваги колег.

    Джерело: DW

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