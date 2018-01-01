У Німеччині назвали умову для поетапного скасування санкцій проти РФ

Глава МЗС Німеччини нагадав, що санкції проти Росії вводилися також поетапно

Євросоюз повинен почати поетапно скасовувати санкції проти Росії при тривалому перемир'ї на Сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє DW. «Якщо Російська Федерація готова це робити, вона повинна за це щось отримати», - заявив він. Габріель підкреслив, що санкції вводилися



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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель

Глава МЗС Німеччини нагадав, що санкції проти Росії вводилися також поетапно

Євросоюз повинен почати поетапно скасовувати санкції проти Росії при тривалому перемир'ї на Сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє DW.

«Якщо Російська Федерація готова це робити, вона повинна за це щось отримати», - заявив він.

Габріель підкреслив, що санкції вводилися також поетапно. Він також назвав «відірваною від реальності» ідею про одномоментне скасування всіх санкцій проти Росії тільки за умови стовідсоткового виконання Мінських домовленостей.

На початку січня голова МЗС Німеччини заявляв, що на Донбасі все ще занадто багато стріляють.

Варто зазначити, що за минулу добу в зоні АТО загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму.