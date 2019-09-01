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    У Німеччині під час концерту обвалилася частина сцени, є постраждалі

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    У Німеччині під час концерту обвалилася частина сцени, є постраждалі

    Двох людей у важкому стані відвезли в лікарню

    У Німеччині під час концерту реп-гурту обвалилася частина сцени, в результаті чого постражади 28 осіб.

    Про це передає Die Welt.

    Концерт проходив в м. Ессені, що розташовується на території федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу гурту Marteria і Casper пішла гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.

    Міське пожежне управління повідомило, що двох постраждалих медики відвезли в лікарню у важкому стані. Ще 18 людей отримали незначні травми.

    На концерті були присутні 18 тис. осіб. Після випадку до медиків звернулися близько 150 осіб, лікарі оглянули їх на місці.

    вітер концерт
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