У Німеччині під час концерту обвалилася частина сцени, є постраждалі



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Двох людей у важкому стані відвезли в лікарню

У Німеччині під час концерту реп-гурту обвалилася частина сцени, в результаті чого постражади 28 осіб.

Про це передає Die Welt.

Концерт проходив в м. Ессені, що розташовується на території федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу гурту Marteria і Casper пішла гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.

Міське пожежне управління повідомило, що двох постраждалих медики відвезли в лікарню у важкому стані. Ще 18 людей отримали незначні травми.

На концерті були присутні 18 тис. осіб. Після випадку до медиків звернулися близько 150 осіб, лікарі оглянули їх на місці.