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    У Німеччині після трагедії у Генуї занепокоїлися станом мостів

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    У Німеччині після трагедії у Генуї занепокоїлися станом мостів

    Провести модернізацію мостів буде нескладно з фінансової точки зору, вважають у BDI

    Після трагедії у Генуї Федеральна спілка німецької промисловості (BDI) наполягає на негайному проведенні модернізації споруджених багато десятиліть тому автомагістральних мостів у ФРН.

    Промисловці вказують серед іншого на важливість перегляду прогнозів щодо строків експлуатації зведених у 1960-ті роки мостів. Це потрібно зробити з огляду на зростання транспортних потоків, що спостерігається останніми роками, зазначається в заяві спілки промисловців, пише агентство dpa.

    Особливо нагально потреба в модернізації постала для значного числа мостових переходів із попередньо напруженого залізобетону. Лише на 120-кілометровій ділянці автобану А45 у землі Північний Рейн-Вестфалія слід у найближчі 15-20 років модернізувати 32 мостових споруд, наголошується в заяві.

    Провести таку модернізацію буде нескладно з фінансової точки зору, враховуючи позитивну динаміку перевищення бюджетних надходжень над видатками, що спостерігається останніми роками, вважають у BDI. Тож проведення модернізації мостів - «не питання грошей, а питання часу», зазначається в заяві.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

    За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

    Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

    Джерело: DW

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