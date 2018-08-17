У Німеччині після трагедії у Генуї занепокоїлися станом мостів



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Провести модернізацію мостів буде нескладно з фінансової точки зору, вважають у BDI

Після трагедії у Генуї Федеральна спілка німецької промисловості (BDI) наполягає на негайному проведенні модернізації споруджених багато десятиліть тому автомагістральних мостів у ФРН.

Промисловці вказують серед іншого на важливість перегляду прогнозів щодо строків експлуатації зведених у 1960-ті роки мостів. Це потрібно зробити з огляду на зростання транспортних потоків, що спостерігається останніми роками, зазначається в заяві спілки промисловців, пише агентство dpa.

Особливо нагально потреба в модернізації постала для значного числа мостових переходів із попередньо напруженого залізобетону. Лише на 120-кілометровій ділянці автобану А45 у землі Північний Рейн-Вестфалія слід у найближчі 15-20 років модернізувати 32 мостових споруд, наголошується в заяві.

Провести таку модернізацію буде нескладно з фінансової точки зору, враховуючи позитивну динаміку перевищення бюджетних надходжень над видатками, що спостерігається останніми роками, вважають у BDI. Тож проведення модернізації мостів - «не питання грошей, а питання часу», зазначається в заяві.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Джерело: DW