У Німеччині почали страйкувати сталевари



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Наступного тижня страйки сталеварів повинні пройти в Бремені, Нижній Саксонії і Гессені

4 лютого на підприємстві Thyssenkrupp в Дортмунді на роботу не вийшли 350 працівників

Сотні працівників сталеливарної промисловості на північному заході Німеччини почали серію страйків з вимогою підвищення зарплат.

Про це повідомляє DW.

У понеділок, 4 лютого, на підприємстві Thyssenkrupp в Дортмунді на роботу не вийшли 350 працівників. Як повідомила прес-служба профспілки IG Metall, у вівторок очікуються подальші страйки на інших заводах підприємства.

«Робітники обурюються через неготовність роботодавця піти їм назустріч», - заявив регіональний керівник профспілки IG Metall у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Кнут Гіслер. За його словами, робітники готові й далі боротися за свої вимоги, а до наступного раунду переговорів, запланованого на 18 лютого 2019 року, пройде ще багато страйків, в яких візьмуть участь близько 1000 осіб.

У вівторок, 5 лютого, очікується проведення протестної демонстрації на підприємстві Thyssenkrupp в Бохумі, мітинг робітників перед вхідними воротами заводу Thyssenkrupp у місті Кройцталь-Айхен, а також акція протесту на підприємстві ArcelorMittal в Дуйсбурзі.

Крім того, на наступні тижні страйки сталеварів повинні пройти в Бремені, Нижній Саксонії і Гессені.

Профспілка IG Metall вимагає підвищити 72 000 працівникам сталеливарної промисловості на північно-заході Німеччини місячну зарплату на шість відсотків, а також схвалити їм виплату додаткової відпускної допомоги у розмірі 1800 євро.