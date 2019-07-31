У Німеччині посилять безпеку вокзалів



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Напередодні на вокзалі Франкфурта-на-Майні двох осіб зіштовхнули під поїзд

У Німеччині мають намір збільшити кількість співробітників поліції на залізничних вокзалах. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєхофер.

Він також додав, що слід вивчити технічні можливості для посилення безпеки.

Видання зазначає, що міністр перервав свою відпустку через події 29 липня на вокзалі Франкфурта-на-Майні, коли чоловік зіштовхнув на рейки 8-річного хлопчика і його матір під високошвидкісний потяг.

Зі слів Зеєхофера, питання про заходи посилення безпеки обговорять на вищому рівні представники німецького МВС, федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури, а також концерну Deutsche Bahn.

Він також заявив про необхідність розширити відеоспостереження в громадських місцях, що є складним завданням, оскільки у Німеччині понад 5500 вокзалів.

Нагадаємо, 29 липня 40-річний громадянин Еритреї, який проживає у Швейцарії, зіштовхнув дитину та її мати під поїзд, у результаті інциденту хлопчик загинув. За інформацією слідчих, якихось зв'язків між затриманим і жертвами не виявлено. Нападник поки не прокоментував свої мотиви, його мають намір піддати психіатричній експертизі.

Джерело: Deutsche Welle