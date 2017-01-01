У Німеччині п'ять осіб постраждали через лист з невідомим вмістом
- Вчора, 00:00
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У постраждалих після відкриття листа почалися нудота та запаморочення
У Німеччині п'ять чоловік були госпіталізовані після того, як в приміщенні поліцейської дільниці було відкрито лист із невідомим вмістом.
Про це повідомляє видання Bild.
Інцидент стався в суботу в німецькому місті Хеммен. Жінка принесла в поліцейську ділянку лист, який їй здався підозрілим.
Він був надісланий з Афганістану, де у неї немає близьких.
Відразу після того, як співробітник поліції відкрив листа, люди, що знаходилися в приміщенні, відчули себе погано: у них почалися нудота та запаморочення. В екстреному порядку були госпіталізовані п'ять чоловік.
Фахівці встановлюють походження вмісту листа.