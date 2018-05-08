У Німеччині товарний потяг зіткнувся з пасажирським: є загиблі

Постраждалим пасажирам надається необхідна допомога

У Німеччині в окрузі Швабія федеральної землі Баварія ввечері в понеділок, 7 травня, товарний потяг зіткнувся з пасажирським регіональним поїздом, у результаті чого загинули дві людини, 14 пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє DW. Як уточнює видання, аварія сталася недалеко від вокзалу міста Айхах, причини зіткнення з'ясовуються.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждалим пасажирам надається необхідна допомога

У Німеччині в окрузі Швабія федеральної землі Баварія ввечері в понеділок, 7 травня, товарний потяг зіткнувся з пасажирським регіональним поїздом, у результаті чого загинули дві людини, 14 пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

Як уточнює видання, аварія сталася недалеко від вокзалу міста Айхах, причини зіткнення з'ясовуються. Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила, що загиблі - машиніст регіонального потягу та одна з пасажирок.

Постраждалим пасажирам надається необхідна допомога.

Рух поїздів на цій ділянці колії тимчасово припинено, на заміну поїздів випущені автобуси.

Також у Баварії раніше в понеділок біля населеного пункту Зесхаупт легковий автомобіль зіткнувся з регіональним пасажирським потягом, у результаті водій і пасажир автомобіля загинули, один із пасажирів потяга отримав поранення.