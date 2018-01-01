У Німеччині ураган завдав збитків на 500 млн євро

Кількість загиблих в Німеччині від урагану зросла до восьми

Німецькі страховики підрахували у п'ятницю, що негода спричинила країні збитки у розмірі 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів США). Про це повідомляє AFP. Кількість загиблих в країні зросла до восьми. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, у тому числі двох рятувальників. Один чоловік впав з даху домівки, коли намагався



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Фото: AFP У Німеччині сотні співробітників залізниці працювали всю ніч, щоб очистити дорогу від гілок та дерев

Кількість загиблих в Німеччині від урагану зросла до восьми

Німецькі страховики підрахували у п'ятницю, що негода спричинила країні збитки у розмірі 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів США).

Про це повідомляє AFP.

Кількість загиблих в країні зросла до восьми. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, у тому числі двох рятувальників.

Один чоловік впав з даху домівки, коли намагався укріпити його, на іншого впало дерево.

На міжміських лініях Німеччини поступово відновили залізничне сполучення через день після того, як воно було призупинено через сильний ураган, що викликав транспортний хаос у Європі. Це була перша зупинка залізничного транспорту з 2007 року.

Сотні співробітників залізниці працювали всю ніч, щоб очистити дорогу від гілок та дерев і відновити пошкоджені лінії. Багато дерев були вирвані з корінням. Швидкість вітру досягала 130 км/год. Ураган повалив дерева і поблизу житлових будинків.

Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.