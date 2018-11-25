У Німеччині заборонили дітям вивішувати бажання на різдвяну ялинку



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У Німеччині дітям заборонили вивішувати на різдвяну ялинку свої побажання через закон про конфіденційність Фото: AFP

Діти більше не можуть залишати свої публічні листи Санта-Клаусу

Німецьке містечко Рот скасувало давню традицію, коли діти вивішували на різдвяну ялинку у місті свої побажання через новий закон про конфіденційність в ЄС. Діти з баварського містечка дуже засмутились

Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні міськради. Відтак, діти більше не можуть залишати свої публічні листи Санта-Клаусу.

Представник міськради сказав, що новий закон ЄС не залишив їм вибору.

«У місті було традицією, коли діти писали лист з побажаннями і вказували своє ім'я, вік і адресу, щоб «батько Різдва» знав, куди доставити їхні подарунки», — йдеться у повідомленні.

Однак, відповідно до закону Загальний регламент про захист даних (GDPR), місцева влада повинна була отримати письмовий дозвіл на розміщенні даних від батьків понад 4 тисяч дітей, які зазвичай беруть участь в акції.

Місцеве радіо Antenna Bayern 23 листопада повідомило, що звернулось до експертів, аби вони допомогли сприяти збереженню традиції.

Міський голова Тора Даніель Далтон розкритикував скасування святкової традиції.

Водночас представник Єврокомісії заявив, що інтерпретація посадовців містечка щодо закону була невірною.

«Санта-Клаус повинен мати контактні дані родини, щоб доставити подарунки, зазначені в списку бажань, які він отримав, - якщо батьки погодяться у випадку неповнолітніх», - сказав він.

Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR) — регламент в межах законодавства Євросоюзу щодо захисту персональних даних усіх осіб в межах ЄС та Європейської економічної зони. Закон був прийнятий 14 квітня 2016 року[2], набрав чинності 24 травня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині розпочала роботу пошта Санта-Клауса.

Нагадаємо, новорічна ялинка на Софійській площі в Києві у 2018 році буде нижчою за торішню.