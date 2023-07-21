У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня

У п'ятницю, 21 липня, в Україні буде тепло, втім, низку регіонів охоплять дощі

В регіонах прогнозують мінливу хмарність

У п'ятницю, 21 липня, в Україні буде тепло. Однак, багато регіонів охоплять дощі та навіть грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах прогнозують мінливу хмарність. Вночі, за винятком заходу, і вдень, в східних, Запорізькій та Херсонській областях, очікуються короткочасні дощі та місцями грози. У більшості інших областей опадів не передбачається, але під час грози можливі шквали вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12-17°C. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень - до +28-32° тепла. Тим часом у Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +8-13°, вдень + 17-22°.

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У Київській області також передбачається мінлива хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ та місцями гроза, а вдень опадів не прогнозується.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°C, а вдень підніметься до +22-27°C. У Києві очікується +15-17°C вночі та +23-25°C вдень.

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