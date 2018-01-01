У новорічну ніч окупанти понад годину вели вогонь по українських позиціях на Донбасі

Сьогодні загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО

У перший день нового 2018 року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО

У перший день нового 2018 року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

«На донецькому напрямку ворог у новорічну ніч понад годину вів вогонь по позиціях Збройних сил України з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї. На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння наші оборонні укріплення у районі Павлополя», - інформують у штабі.

На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.