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    У новорічну ніч окупанти понад годину вели вогонь по українських позиціях на Донбасі

    Сьогодні загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО
    У перший день нового 2018 року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли
    • Сьогодні, 19:01
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    Сьогодні загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО

    У перший день нового 2018 року на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

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    «На донецькому напрямку ворог у новорічну ніч понад годину вів вогонь по позиціях Збройних сил України з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї. На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння наші оборонні укріплення у районі Павлополя», - інформують у штабі.

    На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.

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