У новорічну ніч Землю накриє потужна магнітна буря

Наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня

«Планова»магнітна буря, що почалася на Землі 4 грудня, стихла, але повториться у новорічну ніч. Про це повідомив керівник центру космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль РАН Сергій Гайдаш. «Буря, аналогічна тій, що завершується зараз, повториться в новорічну ніч. Це буде теж мала буря, як і



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Магнітні бурі

Наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня

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Плановамагнітна буря, що почалася на Землі 4 грудня, стихла, але повториться у новорічну ніч.

Про це повідомив керівник центру космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль РАН Сергій Гайдаш.

«Буря, аналогічна тій, що завершується зараз, повториться в новорічну ніч. Це буде теж мала буря, як і ця», – сказав він у коментарі ТАСС.

За словами вченого, подібні природні явища відбуваються раз у 27 днів, тому прогноз заснований виключно на повторюваності.

Від пояснив, що в ніч із 31 грудня на 1 січня Сонце зробить одне обертання навколо своєї осі й знову повернеться до Землі корональною дірою, яка і викликала нинішню бурю.

Наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною.

Нагадаємо, сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік).

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70 % інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Вчені пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.

Як повідомлялося, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один із яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.