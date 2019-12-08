У Мексиці чоловік застрелив чотирьох людей через зауваження



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Він хотів справити нужду у дворі

У Мехіко чоловік вистрелив у жителів будинку, які зробили йому зауваження, внаслідок чого загинуло четверо осіб, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Aljazeera.

Відомо, що чоловік збирався справити нужду прямо під вікнами житлового будинку, однак люди зупинили його і тоді він влаштував стрілянину.

Поліцейські приїхали на місце події і вимагали зловмисника здатися. Він так і не зупинився, тож правоохоронці ліквідували його.

Зазначається, що стрілянина трапилася недалеко від резиденції президента.

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