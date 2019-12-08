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    У світі

    У Мексиці чоловік застрелив чотирьох людей через зауваження

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    У Мексиці чоловік застрелив чотирьох людей через зауваження

    Він хотів справити нужду у дворі

    У Мехіко чоловік вистрелив у жителів будинку, які зробили йому зауваження, внаслідок чого загинуло четверо осіб, а ще двоє отримали поранення.

    Про це повідомляє Aljazeera.

    Відомо, що чоловік збирався справити нужду прямо під вікнами житлового будинку, однак люди зупинили його і тоді він влаштував стрілянину.

    Поліцейські приїхали на місце події і вимагали зловмисника здатися. Він так і не зупинився, тож правоохоронці ліквідували його.

    Зазначається, що стрілянина трапилася недалеко від резиденції президента.

    Нагадаємо, у Києві підірвали авто співробітника одного з міністерств.

    Читайте також: На базі Перл-Харбор сталась стрілянина: загинули двоє людей.

    Як повідомлялося, на Закарпатті невідомі обстріляли ремонтників доріг.

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