На базі Перл-Харбор сталась стрілянина: загинули двоє людей



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У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил Перл-Харбор

Стрілянину відкрив військовослужбовець ВМС США, який сам в результаті застрелився

Двоє людей, які отримали поранення в середу, 4 грудня, під час стрілянини на корабельні на території бази ВМС США Перл-Харбор, загинули.

Про це заявив на пресконференції офіційний представник даного військового об'єкту Роберт Чадвік, трансляцію вели місцеві телеканали.

«Я можу підтвердити, що двоє людей померли», - сказав він. Третій потерпілий госпіталізований.

Joint Base Pearl Harbor-Hickam security forces responded to a reported shooting at a dry dock at @PHNSYIMF. Initial reports indicate the shooter & two shipyard civilian employees are deceased, & one shipyard civilian is in stable condition at a local hospital. 1/5 #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) 5 декабря 2019 г.





Раніше американські ЗМІ повідомили, що поранення отримали троє цивільних, які виконували роботу для Міністерства оборони США.

Чадвік зазначив, що стрілянину відкрив чоловік, який служив у ВМС США. Він застрелився. Якими мотивами він керувався, поки не уточнюється.

База розташована недалеко від міста Гонолулу (штат Гаваї). Через події доступ на її територію був закритий. Зараз він знову відкритий.

Також нагадаємо, що 16 листопада у Каліфорнії чоловік застрелив дружину та трьох маленьких дітей. Зазначається, що всі загиблі належали до однієї сім'ї. Трирічний хлопчик і його 29-річна мати загинули на місці. Ще двох дітей - хлопчиків п'яти і дев'яти років - забрали в лікарню, де медики констатували їхню смерть.

На місці трагедії також знайшли мертвого 31-річного чоловіка. За даними поліції - це батько дітей, який і зчинив стрілянину.

Крім того, раніше в поліцію Санта-Кларіта (Каліфорнія) надійшли сигнали про те, що в школі «Сагас» пролунали постріли. 16-річний учень школи з пістолета 45-го калібру поранив п’ятьох осіб. Від отриманих ран померли 16-річна дівчина і 14-річний юнак.

Потім стрілок вистрілив собі в голову.