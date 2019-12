На базі Перл-Харбор сталась стрілянина: загинули двоє людей

Стрілянину відкрив військовослужбовець ВМС США, який сам в результаті застрелився

Двоє людей, які отримали поранення в середу, 4 грудня, під час стрілянини на корабельні на території бази ВМС США Перл-Харбор, загинули.

Про це заявив на пресконференції офіційний представник даного військового об'єкту Роберт Чадвік, трансляцію вели місцеві телеканали.

«Я можу підтвердити, що двоє людей померли», - сказав він. Третій потерпілий госпіталізований.

