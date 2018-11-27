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    У Нью-Йорку автомобіль наїхав на пішоходів: є загиблий

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    У Нью-Йорку автомобіль наїхав на пішоходів: є загиблий

    Одна людина загинула, шестеро постраждали

    Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у Нью-Йорку.

    Про це повідомляє телеканал NBC в Twitter.

    Інцидент стався увечері 26 листопада в кварталі Чайнатаун на Манхеттені.

    За даними джерел телеканалу в поліції, наїзд міг бути здійснений навмисно, однак версія терористичної атаки не розглядається.

    Телеканал CBS повідомляє, що за даними поліції, за кермом автомобіля перебував 70-річний чоловік.

    Він намагався припаркуватися, однак автомобіль «підстрибнув» на бордюрі, в результаті чого наїхав на людей.

    Джерела телеканалу в поліції повідомили, що двоє постраждалих людей перебувають у критичному стані.

    Нагадаємо, 22 листопада у Вінницькій області літнього чоловіка переїхали і легковий автомобіль, і автобус.

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