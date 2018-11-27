У Нью-Йорку автомобіль наїхав на пішоходів: є загиблий



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Одна людина загинула, шестеро постраждали

Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у Нью-Йорку.

Про це повідомляє телеканал NBC в Twitter.

Інцидент стався увечері 26 листопада в кварталі Чайнатаун на Манхеттені.

За даними джерел телеканалу в поліції, наїзд міг бути здійснений навмисно, однак версія терористичної атаки не розглядається.

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 листопада 2018 р.

Телеканал CBS повідомляє, що за даними поліції, за кермом автомобіля перебував 70-річний чоловік.

Він намагався припаркуватися, однак автомобіль «підстрибнув» на бордюрі, в результаті чого наїхав на людей.

Джерела телеканалу в поліції повідомили, що двоє постраждалих людей перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, 22 листопада у Вінницькій області літнього чоловіка переїхали і легковий автомобіль, і автобус.