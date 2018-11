У Нью-Йорку автомобіль наїхав на пішоходів: є загиблий

Одна людина загинула, шестеро постраждали

Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у Нью-Йорку.

Про це повідомляє телеканал NBC в Twitter.

Інцидент стався увечері 26 листопада в кварталі Чайнатаун на Манхеттені.

За даними джерел телеканалу в поліції, наїзд міг бути здійснений навмисно, однак версія терористичної атаки не розглядається.

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi