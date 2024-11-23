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Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Прогноз погоди на 23 листопада
фото: glavcom.ua

У більшості регіонів України очікується мокрий сніг

Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде хмарною. Синоптики прогнозують місцями мокрий сніг сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, у західних областях невеликий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

 

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +3 до +8°C, а на півдннному сході країни очікується від +8 до +13°C. Вночі температура в Україні буде від +2 до -3°C.  

Прогноз погоди на 23 листопада
Прогноз погоди на 23 листопада
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається хмарна погода, мокрий сніг та налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Температура по області вночі та вдень від +2 до -3°C.

У Києві вночі та вдень очікується близько 0°C.

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Теги: снігопад вітер дощ погода Київщина Україна Київ Укргідрометцентр

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