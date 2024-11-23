Втрати ворога станом на 23 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 23 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 729720 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9419 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
- артилерійських систем – 20760 (+24) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 23 листопада:
- У Чорному морі 20 ворожих кораблів, з яких шість є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – нуль суден;
- до Азовського моря – шість суден з них нуль рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні.
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