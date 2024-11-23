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Втрати ворога станом на 23 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 23 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 729720 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9419 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20760 (+24) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19365 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).
Втрати ворога у війні станом на 23 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 23 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 листопада:

  • У Чорному морі 20 ворожих кораблів, з яких шість є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – нуль суден;
  • до Азовського моря – шість суден з них нуль рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 23 листопада
Активність флоту окупантів станом на 23 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Генштаб військова техніка озброєння безпілотник Чорне море Азовське море флот РФ окупанти окупація війна росія росіяни Україна ЗСУ

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