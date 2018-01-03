У Нью-Йорку горів будинок Білла і Гілларі Клінтон

Загоряння почалося в спальні будинку Клінтонів

У місті Чаппаква, штат Нью-Йорк, в будинку екс-президента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі сталася пожежа. Про це повідомляє місцеве видання Lohud. За попередньою інформацією, загоряння почалося в спальні будинку. Вогонь швидко загасили, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Під час інциденту нікого з політичних