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    У Нью-Йорку горів будинок Білла і Гілларі Клінтон

    Загоряння почалося в спальні будинку Клінтонів
    У місті Чаппаква, штат Нью-Йорк, в будинку екс-президента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі сталася пожежа. Про це повідомляє місцеве видання Lohud. За попередньою інформацією, загоряння почалося в спальні будинку. Вогонь швидко загасили, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Під час інциденту нікого з політичних
    • Сьогодні, 00:32
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    Загоряння почалося в спальні будинку Клінтонів

    У місті Чаппаква, штат Нью-Йорк, в будинку екс-президента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі сталася пожежа.

    Про це повідомляє місцеве видання Lohud.

    За попередньою інформацією, загоряння почалося в спальні будинку. Вогонь швидко загасили, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Під час інциденту нікого з політичних діячів у будинку не було.

    Будинок, в якому сталася пожежа, подружжя Клінтон придбало у 1999 році, вони прожили в ньому більше двадцяти років. Сам будинок був зведений у 1889 році.

    пожежа США Нью-Йорк Гілларі Клінтон
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