У Нью-Йорку горів будинок Білла і Гілларі Клінтон
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Загоряння почалося в спальні будинку Клінтонів
У місті Чаппаква, штат Нью-Йорк, в будинку екс-президента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі сталася пожежа.
Про це повідомляє місцеве видання Lohud.
За попередньою інформацією, загоряння почалося в спальні будинку. Вогонь швидко загасили, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Під час інциденту нікого з політичних діячів у будинку не було.
Breaking: Multiple crews on the scene at @HillaryClinton house in #Chappaqua fire is reportedly knocked down @News12WC pic.twitter.com/86GIakMU4J— Nadia Galindo (@NadiaGalindoTV) 3 січня 2018 р.
A fire was reported at Bill and Hillary Clinton's New York home, but the fire is out and nobody was injured, police say https://t.co/IwpC89FKW5 pic.twitter.com/BBY2RUOVRv— CNN Breaking News (@cnnbrk) 3 січня 2018 р.
Будинок, в якому сталася пожежа, подружжя Клінтон придбало у 1999 році, вони прожили в ньому більше двадцяти років. Сам будинок був зведений у 1889 році.