У Нью-Йорку горів будинок Білла і Гілларі Клінтон

Загоряння почалося в спальні будинку Клінтонів

У місті Чаппаква, штат Нью-Йорк, в будинку екс-президента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі сталася пожежа.

Про це повідомляє місцеве видання Lohud.

За попередньою інформацією, загоряння почалося в спальні будинку. Вогонь швидко загасили, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Під час інциденту нікого з політичних діячів у будинку не було.

Breaking: Multiple crews on the scene at @HillaryClinton house in #Chappaqua fire is reportedly knocked down @News12WC pic.twitter.com/86GIakMU4J

A fire was reported at Bill and Hillary Clinton's New York home, but the fire is out and nobody was injured, police say https://t.co/IwpC89FKW5 pic.twitter.com/BBY2RUOVRv