У ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство журналіста Веремія

Представник ОБСЄ закликав владу в Україні до ефективного розслідування всіх випадків загибелі журналістів

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість умовним вироком у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. «Більш ніж три роки після вбивства В’ячеслава Веремія винні в цій жахливій справі досі не повністю притягнуті до відповідальності. Хоча я вітаю засудження



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Юрій Крисін (справа) і його захисник

Представник ОБСЄ закликав владу в Україні до ефективного розслідування всіх випадків загибелі журналістів

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив серйозну стурбованість умовним вироком у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

«Більш ніж три роки після вбивства В’ячеслава Веремія винні в цій жахливій справі досі не повністю притягнуті до відповідальності. Хоча я вітаю засудження одного з головних нападників і організаторів нападу, я серйозно стурбований таким звинуваченням і вироком, що звузив простір справедливості по відношенню до сім’ї журналіста», – сказав Арлем Дезір у заяві 23 грудня.

Крім того, представник ОБСЄ закликав владу в Україні до ефективного розслідування всіх випадків загибелі журналістів.

«Я закликаю владу повною мірою і ефективно розслідувати всі випадки смертей журналістів в Україні і мобілізувати всі зусилля для припинення безкарності щодо таких злочинів», – додав Дезір.

Нагадаємо, 22 грудня суд визнав винним обвинувачуваного у справі Веремія Юрія Крисіна. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Як відомо, журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

У 2014 році до арештованого у справі Веремія Крисіна було приставлено державну охорону через нібито загрозу його життю, а запобіжний захід було змінено на домашній арешт.

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