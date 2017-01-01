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    У Одесі пенсіонер пролетів два поверхи і залишився живий

    Пенсіонер впав на прибудову багатоповерхівки
    Пощастило одеському пенсіонеру 1952 року народження з вулиці Терешкової (нині Героїв Крут). Випавши з вікна власної квартири на четвертому поверсі хрущовської п'ятиповерхівки йому вдалося не приземлитися об асфальт, а впасти на дах прибудови. Інформація про це надійшла в службу порятунку вчора, 30 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС України в
    • Сьогодні, 14:02
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    Пенсіонер впав на прибудову багатоповерхівки

    Пощастило одеському пенсіонеру 1952 року народження з вулиці Терешкової (нині Героїв Крут). Випавши з вікна власної квартири на четвертому поверсі хрущовської п'ятиповерхівки йому вдалося не приземлитися об асфальт, а впасти на дах прибудови.

    Інформація про це надійшла в службу порятунку вчора, 30 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області.

    На щастя, чоловік залишився живий. Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли його з даху і передали медикам.

    З яких причин чоловік випав з вікна з'ясує слідство.

    Нагадаємо, у Києві в Святошинському районі жінка врятувала сусіда зверху, який випав із дев'ятого поверху, схопивши його за ноги

     

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