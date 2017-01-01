У Одесі пенсіонер пролетів два поверхи і залишився живий

Пенсіонер впав на прибудову багатоповерхівки

Пощастило одеському пенсіонеру 1952 року народження з вулиці Терешкової (нині Героїв Крут). Випавши з вікна власної квартири на четвертому поверсі хрущовської п'ятиповерхівки йому вдалося не приземлитися об асфальт, а впасти на дах прибудови. Інформація про це надійшла в службу порятунку вчора, 30 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС України в



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Пенсіонер впав на прибудову багатоповерхівки

Пощастило одеському пенсіонеру 1952 року народження з вулиці Терешкової (нині Героїв Крут). Випавши з вікна власної квартири на четвертому поверсі хрущовської п'ятиповерхівки йому вдалося не приземлитися об асфальт, а впасти на дах прибудови.

Інформація про це надійшла в службу порятунку вчора, 30 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області.

На щастя, чоловік залишився живий. Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли його з даху і передали медикам.

З яких причин чоловік випав з вікна з'ясує слідство.

Нагадаємо, у Києві в Святошинському районі жінка врятувала сусіда зверху, який випав із дев'ятого поверху, схопивши його за ноги