У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці



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У складі механізованої колони від РФ пройдуть оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» і бронетранспортери БТР-82А»

У параді до Дня незалежності Білорусі 3 липня візьмуть участь російські військовослужбовці, а також техніка.

Про це повідомило білоруське міністерство оборони.

21 червня до Мінська прибули «військовослужбовці гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії. У складі механізованої колони від РФ пройдуть оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» і бронетранспортери БТР-82А».

Більше того, у повітряному параді візьмуть участь російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 від бригади армійської авіації Західного військового округу.

«За час перебування на білоруській землі російські військовослужбовці також ознайомляться з історико-культурною спадщиною, звичаями і традиціями Білорусі», — додали в білоруському Міноборони.