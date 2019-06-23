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    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці

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    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці

    У складі механізованої колони від РФ пройдуть оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» і бронетранспортери БТР-82А»

    У параді до Дня незалежності Білорусі 3 липня візьмуть участь російські військовослужбовці, а також техніка.

    Про це повідомило білоруське міністерство оборони.

    21 червня до Мінська прибули «військовослужбовці гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії. У складі механізованої колони від РФ пройдуть оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» і бронетранспортери БТР-82А».

    Більше того, у повітряному параді візьмуть участь російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 від бригади армійської авіації Західного військового округу.

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    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці
    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці
    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці
    У параді до Дня незалежності Білорусі візьмуть участь російські військовослужбовці

    «За час перебування на білоруській землі російські військовослужбовці також ознайомляться з історико-культурною спадщиною, звичаями і традиціями Білорусі», — додали в білоруському Міноборони.

    Міноборони
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