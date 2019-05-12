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    У Парижі активісти вилили на сходи палацу Шайо 300 літрів «крові»

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    У Парижі активісти вилили на сходи палацу Шайо 300 літрів «крові»

    Активісти намагаються звернути увагу на загрозу зникнення рідкісних видів тварин і рослин

    Активісти екологічного руху Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання») провели у центрі Парижа акцію, під час якої вилили 300 літрів бутафорської крові на сходи палацу Шайо, розташованого на площі Трокадеро.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Таким чином активісти намагаються звернути увагу на загрозу зникнення рідкісних видів тварин і рослин, закликавши владу вжити дієвих заходів для збереження біорізноманіття на планеті.

    Акція проходила у присутності великої кількості журналістів і туристів.

    Розливши несправжню кров, одягнені у чорне активісти вигукували гасла, поки один з них лежав на сходах серед кинутих квітів, символізуючи масове вимирання.

    Після закінчення акції вони очистили сходинки від крові.

    Нагадаємо, в квітні активісти екологічного руху Extinction Rebellion захопили частину лондонського Музею природознавства.

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