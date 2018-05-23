У ПАРЄ вимагають негайно звільнити Сенцова

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У Росії українець Сенцов оголосив голодування

У ПАРЄ закликають до звільнення всіх українських ув'язнених

Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з гуманітарних наслідків війни в Україні Егідіюс Варейкіс закликав негайно звільнити засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у повідомленні розміщеному на сайте ПАРЄ.

«Пан Сенцов був затриманий в Криму в 2014 році, засуджений військовим судом у Ростові-на-Дону після спірного і широко розкритикованого судового процесу до 20 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму», - зазначив доповідач.

«Десять днів тому він почав безстрокове голодування, і я хвилююся за його здоров'я. Я закликаю негайно звільнити його з гуманітарних міркувань», - йдеться в заяві Варейкіса.

Варейкіс нагадав про резолюцію ПАРЄ, схвалену на початку цього року на основі його доповіді. У документі міститься заклик до звільнення всіх українських ув'язнених, що утримуються і ув'язнених в Росії і анексованому Криму, а також до спостереження за їх станом здоров'я і умовами утримання незалежними міжнародними спостерігачами.

Також доповідач зазначив, що Сенцов є одним з 64 українських ув'язнених, які були притягнуті до відповідальності на «політично вмотивованою».

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

22 травня біля будівлі Адміністрації президента зібралося близько 100 кінематографістів, які прийшли підтримати Сенцова.