У парламенті Британії закликали посилити санкції проти осіб, «пов'язаних із Кремлем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комітет також рекомендував британському уряду проаналізувати причини, за якими російська компанія En+ Group змогла діяти на Лондонській біржі, незважаючи на санкції

Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великої Британії закликав владу королівства ввести додаткові санкції проти «пов’язаних з Кремлем осіб». Такий заклик міститься в доповіді комітету під назвою «Золото Москви: російська корупція у Великій Британії», опублікованій на сайті парламенту в понеділок.

«Ми закликаємо уряд ввести більше санкцій проти пов’язаних з Кремлем осіб, включаючи заходи, передбачені законом про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вжити заходів проти осіб, відповідальних за грубе порушення прав людини», — йдеться в документі. При цьому автори доповіді не привели конкретного списку таких осіб.

Уряд, на думку учасників комітету, «має максимально щільно» співпрацювати з союзниками з США, Євросоюзу і країн «Великої сімки» при введенні індивідуальних санкцій проти осіб з РФ.

Комітет також рекомендував британському уряду проаналізувати причини, за якими російська компанія En+ Group змогла діяти на Лондонській біржі, незважаючи на санкції. «Ми закликаємо уряд досліджувати лазівки в режимі санкцій, які дозволили такій компанії, як En+ Group, діяти на Лондонській біржі, і діяти спільно з країнами «Великої сімки», домінуючими в фінансовому світі, і іншими міжнародними партнерами, щоб усунути ці лазівки якомога швидше», — повідомляється в доповіді.

Як повідомлялося, Абрамовичу відмовили у продовженні британської візи.

Раніше глава МВС Великобританії Ембер Радд заявила про початок перевірки сотень віз, виданих заможним росіянам. Лондон пішов на цей крок після замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля.