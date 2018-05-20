Британія не продовжила візу Абрамовичу

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Роман Абрамович

Британія розпочала перевірку сотень віз, виданих заможним росіянам

Російському мільярдерові Роману Абрамовичу не продовжили британську візу інвестора. Про це з посиланням на джерела в оточенні бізнесмена повідомляє The Bell.

За даними видання, віза закінчилася три тижні тому. Інформації про офіційну відмову у видачі немає. Однак, як зазначає The Bell, літак мільярдера останній раз був в Лондоні на початку минулого місяця.

Через відсутність візи Абрамович не зміг вчора прийти на фінал Кубка Англії, де його футбольний клуб «Челсі» обіграв «Манчестер Юнайтед».

Раніше глава МВС Великобританії Ембер Радд заявила про початок перевірки сотень віз, виданих заможним росіянам. Лондон пішов на цей крок після замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші. Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій. У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.

Джерело: Радіо Свобода