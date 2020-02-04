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    У парламенті радикальні зміни. Колишніх депутатів тепер не пускатимуть в кулуари

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    Кулуари парламенту закриють для колишніх народних депутатів&nbsp; - У парламенті радикальні зміни. Колишніх депутатів тепер не пускатимуть в кулуари
    Кулуари парламенту закриють для колишніх народних депутатів 

    Колишнім нардепам дозволили заходити лише в гостьову ложу на третьому поверсі Ради

    Відсьогодні, 4 лютого, колишнім народним депутатам України заборонено відвідувати кулуари Верховної Ради.

    Як повідомив екснардеп Вадим Денисенко, колишнім народним обранцям відтепер можна перебувати лише у гостьовій ложі парламенту на третьому поверсі.

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    «Про те, що в усіх парламентах світу попередні депутати можуть проходити всюди - це, звичайно ж, не має жодного значення», - наголосив колишній депутат.

    «Це перемога! Реформи крокують країною», - іронізує Денисенко.

    До слова, сьогодні Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення кількості нардепівЗазначимо, що в грудні Конституційний суд України оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

     

    Верховна Рада депутат парламент
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