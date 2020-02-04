У парламенті радикальні зміни. Колишніх депутатів тепер не пускатимуть в кулуари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кулуари парламенту закриють для колишніх народних депутатів

Колишнім нардепам дозволили заходити лише в гостьову ложу на третьому поверсі Ради

Відсьогодні, 4 лютого, колишнім народним депутатам України заборонено відвідувати кулуари Верховної Ради.

Як повідомив екснардеп Вадим Денисенко, колишнім народним обранцям відтепер можна перебувати лише у гостьовій ложі парламенту на третьому поверсі.

«Про те, що в усіх парламентах світу попередні депутати можуть проходити всюди - це, звичайно ж, не має жодного значення», - наголосив колишній депутат.

«Це перемога! Реформи крокують країною», - іронізує Денисенко.

До слова, сьогодні Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення кількості нардепів. Зазначимо, що в грудні Конституційний суд України оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.