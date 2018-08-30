У перший день шкільного перемир’я на Донбасі зафіксовано 18 ворожих обстрілів
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Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Упродовж минулої доби, 29 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки до стабілізації.
Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.
«Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - зазначили у прес-центрі.
Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.
На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.
Від сьогоднішньої початку доби противник один раз обстріляв українські позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.
«В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов шкільного перемир'я ворог не дотримується», - резюмували у прес-центрі.
Як відомо, з 00.00 29 серпня у зоні операції Об'єднаних сил оголошено шкільне перемир'я.