У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті зіткнення двох туристичних поїздів в околицях Мачу-Пікчу постраждало 13 осіб

У Перу два туристичні потяги зіткнулися близько Мачу-Пікчу, в результаті чого постраждало 13 осіб. Про це повідомляє Comercio.

Аварія сталася між древнім містом Мачу-Пікчу і населеним пунктом Оллантайтамбо на 89-90 км залізної дороги.

Обидва потяги компаній Peru Rail та Inca Rail прямували з Куско в Мачу-Пікчу. Дорога заблокована до відновлення безпеки перевезень.

Компанія IcaRail повідомляє, що всі пасажири, крім однієї жінки з Чилі, продовжують свою подорож.

У поліції зазначили, що більшість постраждалих є туристами.