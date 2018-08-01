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    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі

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    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі

    В результаті зіткнення двох туристичних поїздів в околицях Мачу-Пікчу постраждало 13 осіб

    У Перу два туристичні потяги зіткнулися близько Мачу-Пікчу, в результаті чого постраждало 13 осіб. Про це повідомляє Comercio.

    Аварія сталася між древнім містом Мачу-Пікчу і населеним пунктом Оллантайтамбо на 89-90 км залізної дороги.

    Обидва потяги компаній Peru Rail та Inca Rail прямували з Куско в Мачу-Пікчу. Дорога заблокована до відновлення безпеки перевезень.

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    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі
    У Перу зіткнулися два туристичні потяги: є постраждалі

    Компанія IcaRail повідомляє, що всі пасажири, крім однієї жінки з Чилі, продовжують свою подорож.

    У поліції зазначили, що більшість постраждалих є туристами.

    туризм потяг аварія
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