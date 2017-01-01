У Південній Америці виявили раніше невідомих синіх тарантулів

Синіх тарантулів виявили випадково

Раніше невідомий вид тарантулів виявили дослідники в лісах Гайани у Південній Америці. Про це повідомляє Science Alert. Знахідка, за словами дослідника Ендрю Снайдера, важлива не тільки через те, що цей тарантул раніше невідомий приклад сімейства Theraphosidae. Він важливий і тому, що наголошує на важливості збереження безхребетних і лісів, в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синіх тарантулів виявили випадково

Раніше невідомий вид тарантулів виявили дослідники в лісах Гайани у Південній Америці. Про це повідомляє Science Alert.

Знахідка, за словами дослідника Ендрю Снайдера, важлива не тільки через те, що цей тарантул раніше невідомий приклад сімейства Theraphosidae.

Він важливий і тому, що наголошує на важливості збереження безхребетних і лісів, в яких він живе.

Зоолог Снайдер виявив павука випадково: він використовував ліхтарик під час досліджень в лісі. Коли світло ліхтаря потрапило в отвір старого дерева, дослідник побачив яскраво-блакитний відблиск.

«Спочатку я подумав, що це блищать очі павука. Але я зрозумів, що він відрізняється від будь-якого виду, який зустрічався мені раніше», — сказав Снайдер .

Джерело: Громадське