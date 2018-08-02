Неймовірна спека у Південній Кореї триматиметься до кінця тижня

У Південній Кореї від аномальної спеки щонайменше 28 людей загинули і понад 2,2 тисячі осіб постраждали.

«Щонайменше 28 людей померли та 2266 постраждали від аномальної спеки», - йдеться в повідомленні.

Неймовірна спека в країні триматиметься до кінця тижня. Люди рятуються від високих температур у басейнах і фонтанах.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін уже заявив, що нинішню спеку буде оголошено стихійним лихом. Таким чином, жертви зможуть отримати від держави компенсацію. Також південнокорейський уряд оголосив для місцевих органів влади конкурс на найкращий спосіб боротьби зі спекою.

За інформацією радіо KBS, 1 серпня Сеульська гідрометеорологічна обсерваторія зафіксувала новий температурний рекорд для столиці +38,8°С, що на 0,4 градуса вище від попереднього рекордного показника 24 липня 1994 року.

Того ж дня зафіксовано абсолютний температурний рекорд за 111 років спостереження за погодою на Корейському півострові. У повіті Хончхон-гун провінції Канвондо того ж дня температура сягнула +41°С.

У перші дні серпня синоптики прогнозують подальше підвищення температури у Південній Кореї.



