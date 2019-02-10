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    У світі

    У Китаї зіткнулися 23 автівки, є жертви

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    <p>Загинуло п&rsquo;ятеро людей</p> - У Китаї зіткнулися 23 автівки, є жертви

    Загинуло п’ятеро людей

    Аварія сталася після п’яти ранку

    У Китаї в неділю вночі сталася масштабна ДТП за участі 23 автівок, унаслідок аварії загинули щонайменше 5 осіб. Про це повідомляє Fox News.

    «П'ять людей загинули унаслідок ДТП за участі 23 автівок на шосе у центральному Китаї», - йдеться у повідомленні.

    Аварія сталася після 5 ранку у неділю біля міста Аньцзю у провінції Аньхой. У поліції ще не з'ясували причини аварії, але вказують на погодні умови - дощ, сніг, перемети на дорогах.

    Нагадаємо, чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп добровільно відмовився від водійських прав.

    Джерело: Укрінформ

    ДТП Китай смерть
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