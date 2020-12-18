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    Щодо загибелі військового на Донбасі оприлюднили версію РФ: Арестович вибачився

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    Бойовики 17 грудня передали тіло бійця Збройних сил України - Щодо загибелі військового на Донбасі оприлюднили версію РФ: Арестович вибачився
    Бойовики 17 грудня передали тіло бійця Збройних сил України
    Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

    Арестович уточнив, що оприлюднив версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні

    Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Це стало результатом технічної помилки. Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

    За словами Арестовича, у нього було кілька текстів: версія, яку описувала російська сторона, і версія, яку хотів офіційно оприлюднити. У підсумку в Telegram було опубліковано не те повідомлення.

    «Це дуже сумно, що я запостив, фактично, версію російської сторони, яка має ознаки інформаційного протиборства. Це конкретно моя помилка, яка пов'язана з тим, що я просто промахнувся по тексту», – зазначив Арестович.

    Напередодні на Telegram-каналі української делегації в ТКГ поширили інформацію про те, що бойовики передали тіло бійця Збройних сил України. Спочатку повідомлялося про те, що він нібито самовільно й без зброї перейшов на бік бойовиків і нібито помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації.Пізніше повідомлення було виправлено. Військовий опинився на окупованій території й загинув там із невідомих обставин.

    Арестович уточнив, що оприлюднив версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні.

    Нагадаємо, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця. Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню.

    У четвер, 17 грудня, на прескоференції президент РФ Путін пригрозив нарощувати «підтримку» Донбасу.

    Теги: Росія Донбас ЗСУ військові Олексій Арестович
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