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    У Польщі автомобіль збив насмерть українця

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    У Польщі автомобіль збив насмерть українця

    ДТП сталася ввечері 26 серпня в Любліні

    У польському Любліні внаслідок ДТП загинув громадянин України.

    Про це 27 серпня повідомляє місцеве видання Lublin.eska.

    ДТП сталася ввечері напередодні.

    За інформацією видання, 32-річний українець вийшов на проїжджу частину і був збитий автомобілем.

    У поліції заявили, що водій машини був тверезим.

    Обставини ДТП з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Польщі недалеко від міста Познань троє зловмисників напали на українців - чоловіка та жінку.

    Раніше повідомлялося, що протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.

    Джерело: 112 Україна

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