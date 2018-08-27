У Польщі автомобіль збив насмерть українця



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ДТП сталася ввечері 26 серпня в Любліні

У польському Любліні внаслідок ДТП загинув громадянин України.

Про це 27 серпня повідомляє місцеве видання Lublin.eska.

ДТП сталася ввечері напередодні.

За інформацією видання, 32-річний українець вийшов на проїжджу частину і був збитий автомобілем.

У поліції заявили, що водій машини був тверезим.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у Польщі недалеко від міста Познань троє зловмисників напали на українців - чоловіка та жінку.

Раніше повідомлялося, що протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.

Джерело: 112 Україна