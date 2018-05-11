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    Слідство вивчає більше п’яти чинників отруєння школярів у Черкасах

    • Сьогодні, 12:19
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    Фото: Прес-служба ДСНС України

    За словами Рубана, в Україні щороку фіксується три-п’ять аналогічних випадків

    Слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах. Про це повідомив на прес-конференції 11 травня керівник столичної Дерджпродспоживслужби Олег Рубан.

    «Триває слідство. Вивчається більше п'яти чинників, які могли вплинути на здоров’я дітей», - заявив Рубан.

    За його словами, в Україні щороку фіксується три-п’ять аналогічних випадків отруєння дітей у закладах освіти. Основними причинами стають позапланові ремонтні роботи, під час яких застосовуються неякісні матеріали (лаки, фарби тощо), та неякісне виконання таких робіт, використання дітьми балончиків індивідуального захисту, а також неправильна робота каналізаційних стоків.

    Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

    На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

    За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Джерело: УНН

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