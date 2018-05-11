У школі на Дніпропетровщині розпорошили газ: 680 дітей евакуювали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі школи Павлограда евакуювали людей

Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом

У ЗОШ №15 Павлограда Дніпропетровської області в п'ятницю, 11 травня, розпорошили газ. Про це повідомляє Сайт Павлограда.

Відзначається, що подія сталася близько 12:00. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального закладу чути запах газу.

Правоохоронці евакуювали всіх 680 учнів. Директор і викладачі діяли згідно з інструкцією.

Інформація про витік газу не підтвердилася.

Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом.

На місці події працюють відповідні служби.

Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи або осіб, причетних до вказаної події.

Наразі до медичних установ ніхто з учнів не звертався.

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Наразі слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах.