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    У школі на Дніпропетровщині розпорошили газ: 680 дітей евакуювали

    • Сьогодні, 16:44
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    <span>Зі школи Павлограда евакуювали людей</span>
    Зі школи Павлограда евакуювали людей

    Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом

    У ЗОШ №15 Павлограда Дніпропетровської області в п'ятницю, 11 травня, розпорошили газ. Про це повідомляє Сайт Павлограда.

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    Відзначається, що подія сталася близько 12:00. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального закладу чути запах газу.

    Правоохоронці евакуювали всіх 680 учнів. Директор і викладачі діяли згідно з інструкцією.

    Інформація про витік газу не підтвердилася.

    Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом.

    На місці події працюють відповідні служби.

    Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи або осіб, причетних до вказаної події.

    Наразі до медичних установ ніхто з учнів не звертався.

    Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

    На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

    За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Наразі слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах.

     

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    газ школа отруєння Дніпропетровщина
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