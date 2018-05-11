У школі на Дніпропетровщині розпорошили газ: 680 дітей евакуювали
- Сьогодні, 16:44
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Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом
У ЗОШ №15 Павлограда Дніпропетровської області в п'ятницю, 11 травня, розпорошили газ. Про це повідомляє Сайт Павлограда.
Відзначається, що подія сталася близько 12:00. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального закладу чути запах газу.
Правоохоронці евакуювали всіх 680 учнів. Директор і викладачі діяли згідно з інструкцією.
Інформація про витік газу не підтвердилася.
Попередньо встановлено, що в чоловічому туалеті на першому поверсі невідомий відкрив балончик з перцевим газом.
На місці події працюють відповідні служби.
Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи або осіб, причетних до вказаної події.
Наразі до медичних установ ніхто з учнів не звертався.
Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.
На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.
За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».
За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.
Наразі слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах.