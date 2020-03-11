Туреччина заявила про перший випадок коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стан інфікованого наразі задовільний

У Туреччині 10 березня підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. Інфікований заразився після поїздки до однієї з європейських країн.

Як передає турецьке інформаційне агентство Anadolu, про це заявив міністр охорони здоров'я країни Фахретин Коджа у вівторок.

«Сьогодні (10 березня — ред.) отримали позитивний результат тесту громадянина з підозрою на коронавірус», — заявив глава МОЗ Туреччини. При цьому він не повідомив деталей про інфікованого чоловіка, а також де саме було зафіксовано випадок зараження.

Коджа додав, що чоловіка вже ізолювали, а за здоров'ям його сім'ї та найближчого оточення стежитимуть.

За словами глави турецького МОЗ, стан інфікованого наразі задовільний. У відомстві не очікують поширення вірусу, оскільки його діагностували на ранній стадії.

«Просимо не виїжджати за кордон без поважної причини... Міністерство та інші відомства підготувалися до можливого спалаху коронавірусу. Результати, які ми маємо на сьогодні, свідчать, що труднощів у нас не виникне. Один чи кілька випадків зараження не мають давати підставу говорити про епідемію», — додав Фахретин Коджа.