Лондонська лабораторія підтвердила коронавірус у жителя Чернівців



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Лондонська лабораторія підтвердила коронавірус у жителя Чернівців

Аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я у Києві, відповідають європейським стандартам та рекомендаціям ВООЗ

Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень щодо інфікування жителя Чернівців коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

Таким чином, аналізи, зроблені Центром громадського здоров’я у Києві, відповідають європейським стандартам та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, у вівторок зранку, 10 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус було госпіталізовано чоловіка, який нещодавно повернувся з однієї із країн, де зафіксовано випадок захворювання.

До слова, згідно з останніми даними, за весь період Міністерство охорони здоров'я отримало 40 підозр щодо захворювання на COVID-19 в Україні. А станом на 10 березня на території країни зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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