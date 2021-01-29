Польські правоохоронці затримали п'ятьох українців на підпільній фабриці

Фабрика була розташована на двох поверхах, а у виробничий цех можна було дістатися лише прихованим ліфтом

У Польщі біля Вроцлава правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет, на якій працювало п'ятеро громадян України.

Про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі.

Оперативні заходи провели ще в листопаді минулого року, але в інтересах слідства інформацію про ліквідацію фабрики сигарет опублікували тільки тепер.

Фабрика була розташована на двох поверхах, а у виробничий цех можна було дістатися лише прихованим ліфтом.

Загалом у виробничому цеху затримали вісьмох осіб. Вилучено повну виробничу лінію, 400 тис. готових сигарет та 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих ($532 тис.).

Лише в листопаді минулого року злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн сигарет.

В іншому повіті правоохоронці виявили склад із незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення сигарет. Там також затримали чергового підозрюваного.

Усіх затриманих узяли під тимчасовий арешт. За словами поліції, кількість підозрюваних, імовірно, збільшиться.